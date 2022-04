Paasmarkt als alternatief voor twee afgelaste kerstmarkten

“We wilden gewoon niet wachten tot het einde van het jaar om weer een markt te organiseren en daarom organiseren we nu een paasmarkt”, zegt schepen Katrien Schryvers (CD&V). “Het principe is hetzelfde als bij de kerstmarkt: snuisteren langs allerhande kraampjes, gezellig iets eten of drinken en genieten van elkaars gezelschap. Deze keer vindt wel alles buiten plaats dus we hopen op goed weer. De markt zal plaatsvinden in de omgeving het administratief centrum (Handelslei 167) en op het domein van Bethanië.”

Paasontbijt

Er zijn heel de dag muzikale optredens voorzien en er zijn ook tal van activiteiten voor de kinderen. Kinderen die hun paasmandje meebrengen, zullen dat gevuld weer mee naar huis kunnen nemen. “Met onze Wandelclub de Natuurvrienden organiseren we ‘s ochtends een paasontbijt in de Kapel (Handelslei 167)”, zegt Jef Joosten toe. “Mensen kunnen aan tafel aanschuiven van 7.30 tot 9.15 uur of van 9.30 tot 11.30 uur. Ze hebben daarbij de keuze uit een standaard ontbijt (13 euro), een luxe ontbijt met glas cava (15 euro) of een kinderontbijt (6 euro).” Inschrij-ven kan, vóór 10 april, door een formulier in te vullen op www.zoersel.be/paasmarkt, te mailen naar gemeen-te@zoersel.be of te bellen naar 03 2980 0 00, met daarbij naam, tijdstip, aantal personen en de gekozen ontbijtformules.