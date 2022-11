Overnemer van tankstation geeft korting aan pomp als openingsactie: “En maak kans op tankbon van 100 euro”

TinQ maakt deel uit van ENVIEM, een multi-brandbedrijf gespecialiseerd in smeermiddelen, brandstoffen en nieuwe energie. In Frankrijk en Duitsland heeft TinQ wel wat tankstations, al is het met 400 vestigingen vooral in Nederland sterk verankerd. Ook in ons land is de keten aan een opmars bezig. Na Berlaar, Bevel (Nijlen), Lichtaart (Kasterlee), Bunsbeek (Glabbeek), Bekkevoort en de recent geopende vestiging in Mechelen is Zoersel het zevende filiaal van TinQ. Het bedrijf werkt volgens het welbekend concept van een 24/7-opening met zelfbediening.