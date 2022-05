Overnachtende truckers in strijd tegen zwerfvuil geweerd met paaltjes, maar probleem verplaatst zich

Opvolgen

Daar in de bermen zijn eveneens lege blikken bier en talrijke plastieken zakjes te vinden. “Het gedeelte voorbij de rotonde is nog niet ter sprake gekomen”, aldus AWV-woordvoerder Gilles Van Goethem. “De paaltjes zijn een proefproject. We gaan bekijken of die het beoogde effect hebben, namelijk het zwerfvuil in de bermen verminderen. Moest het zo zijn dat het probleem zich gaat verplaatsen of verder uitbreidt naar nabijgelegen locaties, dan gaan we dat uiteraard met de gemeente verder opnemen.”