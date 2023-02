Overheid verplicht huisartsenwachtposten samen te werken en afwisselend open te zijn: “Onze inwoners zullen soms 35 kilometer moeten rijden, dat is absurd”

Door de beslissing over het functioneel samenwerken tussen de huisartsenwachtposten zal die van de eerstelijnszone Voorkempen moeten samenwerken met Noordrand en Antwerpen Noord. Dat betekent dat ze afwisselend moeten open zijn. “Dat wil zeggen dat inwoners van Zoersel in sommige gevallen 35 kilometer moeten rijden. Destijds is onze huisartsenwachtpost opgericht om de spoeddienst van het AZ Voorkempen te ontlasten. Door de wisselende openingsuren én de afstand die er nu afgelegd gaat moeten worden, bestaat het risico dat de spoeddienst opnieuw overspoeld gaat worden.” Het bestuur ziet ook de kwaliteit van de zorgverlening achteruit gaan. “We zijn een gemeente met veel kwetsbare patiënten die dringende huisbezoeken kunnen aanvragen, maar door de nieuwe regeling zullen we nog maar twee in plaats van drie wagens hebben. Dat betekent dat de wachttijden kunnen oplopen. Nadelen dus voor de patiënt maar ook voor de nu al overbevraagde huisartsen die de wachtpost moeten organiseren en coördineren.”