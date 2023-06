Overdekt buitenpaviljoen met fitnesstoestellen op komst in Achterstraat

GZA neemt nieuwe zetel in gebruik die kans op druklet­sels vermindert

GZA Ziekenhuizen heeft als eerste ziekenhuis op het Europese vasteland een innovatieve, elektronische zetel in gebruik genomen die patiënten beter rechtop laat zitten. Zo lopen patiënten op intensieve zorgen minder risico op drukletsels of doorligwonden. Daarnaast werkte het verpleegkundige team mee aan de ontwikkeling van een kussen op perslucht om patiënten gemakkelijker in buikligging te leggen.