Oprit van E34 in Zoersel richting Antwerpen nacht dicht door onderhoud aan wegdek

41ste Internatio­na­le Stoomdagen lokken liefst 113 deelnemers: "Goed eten, goed bier én met onze treintjes spelen. Wat wil je nu nog meer?”

Meerijden met de stoomtreintjes in het Stadspark is altijd al een belevenis, maar dit weekend kon je voor de verandering ook eens opstappen op een Nederlands of Engels treintje tijdens de 41ste editie van de Internationale Stoomdagen. Naar goede gewoonte mocht Stoomgroep Turnhout weer honderden reizigers en kijklustigen ontvangen.