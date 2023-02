Op zoek naar ideaal vrijwilligerswerk? Verenigingen en organisaties presenteren aanbod op beurs in Zoersel

Aanplan­ting van nieuw geboorte­bos in Konings­hooi­kt: “Zo'n 250 boompjes de grond in”

Aan de Brede Zeyp in Koningshooikt werd op zondag een nieuw geboortebos aangeplant. Bijna tien jaar geleden werden de eerste bomen aangeplant en nu was het de beurt aan alle kinderen, en hun broers en zussen, die de afgelopen vijf jaar werden geboren. De aanplanting was een initiatief van Gezinsbond Lier en Koningshooikt, Natuurpunt De Wielewaal en Stad Lier. “Alle kinderen kregen een boom in het geboortebos en hun voornaam wordt op een naamplaat vermeld. We telden zo’n 250 boompjes. Na het planten ontvingen ze een certificaat en een drankje”, aldus Erik Govers van Gezinsbond Lier en Koningshooikt.