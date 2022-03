Ook op zondagvoormiddag winkelen in nieuwe Kruidvat langs Rodendijk

Na Exterioo, Action, puur, Jysk en Krëfel is Kruidvat de volgende winkel in het rijtje die opent op de voormalige site van meubelwinkel Rodendijk 18. Voor de drogisterijketen staat de teller intussen op 287 filialen in ons land. De vestiging in Zoersel is de 29ste Kruidvat in de Kempen. De nieuwe winkel beslaat een oppervlakte van 182 vierkante meter. Zeven vaste medewerkers en vier jobstudenten leiden alles in goede banen.