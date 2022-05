Ontdek de gloednieuwe dorpszaal op de open werfdag

Vorselaar Herinnerin­gen gaan voor minstens 15 jaar de grond in aan toekomsti­ge kinder- en jongeren­cam­pus

Vrijdag werden herinneringen voor later in de grond gestoken aan de werf van de nieuwe kinder- en jongerencampus die in Vorselaar opgetrokken wordt. Het is de bedoeling om deze zogenoemde ‘tijdscapsule’ pas ten vroegste binnen 15 jaar weer boven te halen.

