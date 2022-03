Ontdek authentieke cafés in Zoersel en omstreken via nieuwe brochure

ZoerselOp zoek naar een authentiek café waar je een lekker streekbier van het vat kan drinken in Zoersel of buurdorpen? Dan is de gloednieuwe bierroute van de gemeente Zoersel in samenwerking met Toerisme Zoersel de uitgelezen raadgever. Een handige brochure bundelt alle adresjes.

Een Loteling in ‘t Boshuisje, een Kempisch Vuur aan De Proeverij, een Westmalle Trappist bij Café Trappisten, een Oelegems Titsenbier in het Boerenhof... In Zoersel en de nabije omgeving kan je vele streekbieren al dan niet van het vat drinken. Bruine kroegen zijn nog overeind gebleven. Denk maar aan Café Mastentop, waar je Den Halsen Tuimelaar op fles kan drinken. Of het meer dan honderd jaar oud volkscafé De Pelikaan. Cafébazin Ko Van de Schorre laat het Antwerps bier Bolleke De Koninck door de tapkraan stromen.

Herkenbare façades

Al die troeven wil de gemeente Zoersel samen met Toerisme Zoersel uitspelen. “Bierroutes en bierbeurzen doen het bijzonder goed in de toeristische regio’s Antwerpen en Kempen. Omdat Zoersel ook over vele pareltjes van cafés beschikt, hebben we een brochure van een bierroute ontwikkeld. Die gaat een beetje over onze gemeentegrenzen heen. Franky Michielsen van de cultuurdienst heeft een aantal knappe tekeningen gemaakt van enkele haltes”, vertelt toerismeschepen Olivier Rul (Open Vld).

“Na twee stille jaren en de opening van ons toeristisch infopunt De Ster in het Lindepaviljoen zijn we ons informatieaanbod aan het uitbreiden. Van frisse wandelingen over uitdagende fietsroutes tot culturele of entertainende activiteiten. De bierroute is een mooie aanvulling. Met de komst van het goed weer is het dé moment om in goed gezelschap een lokaal biertje te gaan proeven bij een plaatselijke hotspot. Schol!”

De brochure is te vinden bij het toeristisch infopunt De Ster in het Lindepaviljoen langs de Oostmallebaan in Zoersel of bij de cafés in Zoersel.

