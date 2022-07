Ongerustheid over bomenkap in Halse bossen

Er doken de laatste tijd onder meer via sociale media wel meer berichten op rond de bomenkap. Vlaams Belang zelf heeft er ook vraagtekens bij. “Enerzijds wil het gemeentebestuur in Zoersel heel wat tonnen CO2 gaan reduceren maar anderzijds wordt er volwaardig bos gekapt”, zegt Wouter Bollansée. “Het achterlaten van het afvalhout lijkt me niet alleen gevaarlijk voor bosbranden, zeker in deze tijden van droogte en hoge temperaturen maar het zorgt ook voor een slordig uitzicht. Het is mij bovendien ook niet zo duidelijk wie verantwoordelijk is voor de opvolging van en controle op deze continue houtkap.”