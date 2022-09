Ondervind een week lang hoe het voelt in armoede te leven

Kansarmoede beperkt zich niet tot het inkomen, maar gaat ook over gebrek aan kansen die mensen krijgen om deel te nemen aan de maatschappij en over de problemen die ze ervaren op vlak van gezondheid, cultuur, mobiliteit, onderwijs wonen. “Niet kunnen deelnemen aan één van deze levensdomeinen is een schending van de sociale grondrechten en dat mogen we niet aanvaarden”, zegt welzijnsschepen Katrien Schryvers (CD&V). “Daarom blijft het uitermate belangrijk om de problematiek van kansarmoede te blijven belichten. Veel mensen zijn er zich immers niet bewust van wat het betekent om te leven in een financieel benarde situatie en welke keuzes er daardoor elke dag opnieuw gemaakt moeten worden.”

Zestig euro

Daarom organiseert de gemeente van 10 tot en met 17 oktober een inleefweek samen met Welzijnszorg. Wie daaraan deelneemt, engageert zich om één week te leven met een budget van zestig euro per volwassene en twintig euro per kind. Daarmee moet je voeding, ontspanning, brandstof en alle andere kosten van die week betalen. Elke dag krijg je ook een inleefopdracht per e-mail waar je rekening mee moet houden, zoals onvoorziene kosten of een uitnodiging voor een etentje dat je moet afslaan. “Door mensen zelf te laten beleven wat kansarmoede is, willen we aanzetten tot meer begrip voor en solidariteit met mensen in kansarmoede”, zegt Schryvers nog.

Op een individueel startgesprek op donderdag 6 oktober krijg je toelichting over de spelregels en kan je vragen stellen. Wie meedoet, is ook uitgenodigd voor de vertoning van de film ‘Precious’ op donderdagavond 13 oktober. Je kan ook kennismaken met sociale kruidenier De Netzak op zaterdag 15 oktober van 10 tot en met 12 uur. Eindigen doet de inleefweek met een gezamenlijk afsluitmoment op maandagavond 17 oktober, dat deskundig begeleid wordt door een medewerker van Welzijnszorg en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.

Inschrijven kan tot en met 26 september via www.welzijnszorg.be/inleefweek-armoede-zoersel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.