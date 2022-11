Ondanks vandalisme in Halloween-tuin gaat koppel huis dan tóch laten schitteren tijdens kerstperiode

Nadat ze eerder hun huis al in kerstdecor en Valentijn-sfeer hadden aangekleed, waagden Carla en Guy zich voor het eerst aan Halloween. Een hoop griezels kwamen midden oktober in hun voortuin langs de Achterstraat opgedoken. De akelige, bewegende figuren konden op heel wat bekijks regelen van voorbijgangers. Normaal gezien konden ze tot en met 6 november te bewonderen zijn, maar nadat een jongeman in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 november over het lint sprong en de schedel van het piratenskelet trapte , besloot het koppel de decoratie meteen af te breken.

Tekeningen

Oorspronkelijk had Guy al in de Facebook-groep rond de themaversiering aan zijn woning aangekondigd dat het kersthuis niet zou doorgaan moest er wat verdwijnen of vernield worden in de Halloween-tuin. Na het vandalisme rees er dan ook twijfel of wel weer een kersthuis zou komen. “Van de vandaal en zijn compagnon in kwestie hebben we tot dusver nog geen excuses gekregen”, zegt Guy. “Al zijn andere reacties wel op ons gemoed beginnen spelen. Carla werd aan haar kassa in de Lidl in Sint-Antonius dikwijls gevraagd of het kersthuis zou doorgaan. We hebben ook tekeningen van kinderen gekregen. Dan hebben we toch beslist het kersthuis te organiseren.”