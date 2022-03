Oekraïense vluchtelingen en vrijwilligers ontmoeten elkaar wekelijks: “Iedereen is hier zó hartelijk”

ZoerselMomenteel worden in Zoersel een vijftigtal Oekraïners opgevangen. Het lokaal bestuur organiseert voortaan iedere donderdag een ontmoetingsmoment in de Kapel, waar de oorlogsvluchtelingen in contact komen met elkaar, vrijwilligers en verschillende gemeentediensten. De eerste bijeenkomst was alvast een gezellige bedoening.

Wanneer er Oekraïners in Zoersel aankomen, krijgen ze in eerste instantie opvang in een van de collectieve opvangplaatsen: het oud-politiecommissariaat op de Kerkhoflei, Jeugdherberg Gagelhof en de assistentiewoningen of serviceflats van zorginstellingen Ter Dorpe en Residentie Lindehof. Daar krijgen ze de nodige kledij. In de volgende fase wordt een geschikt gastgezin gezocht. Al 300 slaapplekken zijn voorhanden. Je kan je daar nog altijd voor aanmelden via www.zoersel.be/plekvrij. Al kan je je ook opgeven als buddy. “Buddy’s maken de gezinnen wegwijs in de gemeente, bieden een luisterend oor en zijn een aanspreekpunt voor een gezin. Via het buddysysteem zorgen we ervoor dat niemand aan zijn lot overgelaten wordt”, aldus burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA). “Sommigen helpen dan weer bij de organisatie van opvangplekken en zorgen mee voor de maaltijden in de collectieve opvang.”

Quote Door de bombarde­men­ten zou het te zwaar zijn geweest voor mij om in Oekraïne te blijven Yavorskaia (76) , Oorlogsvluchtelinge

Terechtkunnen voor vragen

Voor alle Oekraïense vluchtelingen, gastgezinnen en vrijwilligers wordt sinds deze week iedere donderdagnamiddag een ontmoetingsmoment georganiseerd in de Kapel bij het gemeentehuis. “We brengen deze mensen samen om hen de kans te geven elkaar te vinden, ervaringen te delen en elkander te steunen. Dat gebeurt in een hele gemoedelijke sfeer met een kopje koffie en een tas soep erbij”, vertelt Katrien Schryvers (CD&V), schepen voor Sociale Zaken, Welzijn en Communicatie. “Er zijn steeds enkele tolken aanwezig, zodat iedereen zich verstaanbaar kan maken. We hebben verschillende standjes ingericht waar de Oekraïners terechtkunnen voor vragen over huisvesting, school, taalles, hobby’s... Onze medewerkers van de sociale dienst staan eveneens klaar voor eventuele begeleiding. De vluchtelingen krijgen hier ook leefgeld.”

De solidariteit is groot. “Wij zijn aan het bekijken of we de Oekraïense vluchtelingen taallessen kunnen aanbieden. We hebben al zes à zeven vrijwillige leraars gevonden”, zegt Oswald Vansintejan van Lions Club Minerva Zoersel.

Gebombardeerd

Meer dan koekjes en koffie is er niet nodig om aan de praat te geraken. Zo slaat Yavorskaia (76) een babbeltje met Irina (38) en haar jarig dochtertje Vika (12). Zij werd al snel aan de Pools-Oekraïense grens opgehaald door haar dochter Victoria (52), die samen met Tim (54) in Zoersel woont. “Mijn mama woont in Mykolajiv (zuiden van Oekraïne, red.). Ik had haar al twee weken voor de oorlog al gevraagd naar hier te komen, maar ze wilde haar huis en tuintje niet verlaten. Op de allereerste ochtend van het conflict vlogen de bommenwerpers over haar woning. Ik heb dan gezegd dat ze met haar medicamenten en paspoort naar de grens moest vluchten, waar ik haar heb opgehaald. Momenteel verblijft ze in een assistentiewoning in Ter Dorpe”, vertelt Victoria, die als tolk Oekraïens-Nederlands op het ontmoetingsmoment aanwezig is. “Door de bombardementen zou het te zwaar zijn geweest voor mij om in Oekraïne te blijven”, zegt haar mama.

Meer dan koekjes en koffie is niet nodig om aan de praat te geraken. Boven: Victoria, Frank en Ilse. Onder: Tim, Yavorskaia, Irina en Vika

Quote Irina en Vika zijn twee diamantjes. We zijn echt blij dat ze bij ons zijn. Ze zijn stilaan familie geworden Frank Schaffels, Gastgezin

Irina en Vika uit het zuidoostelijke Zaporizja hebben een warme thuis gevonden in Halle-Zoersel bij Ilse Bickes (69) en haar man Frank Schaffels (63). “Via mijn werk heb ik veel contacten in Roemenië, maar ook een grote belangstelling voor de rest van Oost-Europa”, vertelt Frank. “Met Irina onderhield ik al een vaag schriftelijk contact. Toen ze samen met haar dochter op de vlucht sloeg, heb ik met mijn vrouw besloten hen op te vangen. Het zijn twee diamantjes. We zijn echt blij dat ze bij ons zijn. Ze zijn stilaan familie geworden.”

Viool en piano

“Op vlak van de gemeente hebben we alles al in orde gebracht, maar we zijn hierheen gekomen met Irina en Vika, zodat ze hier andere Oekraïners kunnen tegenkomen. Het is een fantastisch initiatief van de gemeente”, vindt Frank. Intussen zijn Irina en Vika een week in Zoersel. “Iedereen is hier zó hartelijk”, glundert Irina. “Ik speelde viool en piano in Oekraïne. Eigenlijk hoop ik dat ik dat hier binnenkort ook weer kan doen”, besluit Vika.

De Oekraïense kinderen houden zich creatief bezig