Nieuwkomers ontdekken Zoersel door fietstocht met lokaal bestuur

Tot 2013 was het onthaalmoment een traditie in Zoersel. Die wordt zondag opnieuw opgepikt. Na een receptie met koffiekoeken en fruit rijden de nieuwe inwoners in groep met enkele bestuursleden de nieuwe fietsroute. “Deelnemers krijgen heel wat gesproken of geschreven informatie over onze dienstverlening, vernemen leuke geschiedenisweetjes en ontdekken de mooiste plekjes van onze gemeente. Er is ook een stop voorzien voor een lekker ijsje van Zoerselse makelij”, vertelt burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA).