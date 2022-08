Nieuwe expo combineert werken van Pol Mara met kunst van zijn tijdgenoten

ZoerselCultuurliefhebbers kunnen uitkijken naar een nieuwe tentoonstelling in cultuurhuis de Bijl in Zoersel. Van 3 tot en met 25 september loopt daar de gratis expositie ‘Pol Mara en tijdgenoten’. Onder hen zitten ook twee artistieke talenten van Zoerselse bodem.

Door een goede relatie met Pol Mara, het pseudoniem van Leopold Leysen, en zijn vrouw Maria heeft de Provincie Antwerpen doorheen de jaren heel wat werken van de kunstenaar geschonken gekregen. Die wilde de provincie in 2020 samen met werken van zijn generatiegenoten nog eens tonen in het provinciehuis. Dan zou het immers een eeuw geleden zijn dat Mara - die in 1998 stierf in Borgerhout - geboren werd. Door een deel van de werken uit te lenen zou cultuurhuis de Bijl in Zoersel in dezelfde periode de expo eveneens kunnen houden. Voor de geplande datum stak de coronacrisis een stokje. De expo moest tweemaal uitgesteld worden.

Van neo-expressionisme tot pop-art

Al kan die komende maand wél doorgaan, op beide locaties. De expositie draait dus rond Pol Mara, die in het begin van zijn carrière een periode van neo-expressionisme en symbolistische figuratie kende, waarna hij overschakelde naar de lyrische abstractie van de jaren 50. Met enkele generatiegenoten heeft hij in 1958 het avant-gardistisch collectief ‘G58' opgericht. Toen tekende en schilderde hij figuurtjes in een wereld vol vlekken, die stilaan overhelde naar het abstracte. Elementen uit de wereld van tv, film en geïllustreerde tijdschriften begon hij inde jaren zestig in zijn oeuvre te verwerken, waarmee hij zich op het terrein van de pop-art begaf.

De expositie toont een greep uit zijn werken van de jaren 50 tot zijn latere werk. Al is dat niet alles, want ook kunst van Mara’s generatiegenoten zoals Marc Verstockt, Jef Verheyen, Cel Overberghe en Guy Vandenbranden valt te bewonderen. Met twee ereburgers Jan Dries en Paul Ibou is ook Zoersel goed vertegenwoordigd. Leuk weetje: Mara heeft zelf een tijdlang op het kruispunt van de Kruisdreef met de Molenheide in Pulderbos gewoond, vlak bij Zoersel dus.

Praktische informatie

De expositie in de Bijl is iedere zaterdag van september te bezoeken van 13.30 uur tot 18 uur. Geïnteresseerden zijn elke zondag van die maand eveneens welkom, van 11 tot en met 18 uur. De tentoonstelling in het provinciehuis loopt van 5 september tot en met 14 oktober. Individuele bezoekers kunnen er terecht op werkdagen van 8 tot en met 18 uur.

Volledig scherm Ook werken van Zoerselaar Paul Ibou zullen te zien zijn in de Bijl © Paul Ibou

