Nieuwe dorpszaal in Halle krijgt de naam... Halle Lujah

De bouw van de nieuwe dorpszaal heeft heel wat voeten in de aarde gehad, want de vzw OverHal was hevig tegen en maakte er een juridische veldslag van. In 2021 moesten ze echter de duimen leggen en daarop werd vrijwel meteen gestart met de bouw ervan. De werken zijn nu afgerond en de zaal heeft met Halle Luja een nieuwe naam gekregen. “De inwoners van Zoersel konden er zelf over beslissen”, zeggen schepen Katrien Schryvers (CD&V) en burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA). “We kregen uiteindelijk van 122 mensen een suggestie binnen. Daarop hadden we zes namen weerhouden en uiteindelijk brachten dan 199 mensen hun stem uit op een van de zes namen.”