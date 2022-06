Nieuw modelabel van twee buurvrouwen lanceert luxueuze damespakken: “Comfortabel én stijlvol”

Kim en Annie zijn allebei rolmodellen van de moderne, ambitieuze vrouw. In 2000 werd Kim nog gekroond tot Miss Vlaanderen. Vandaag de dag combineert ze haar job van leerkracht bij Beuk & Noot in Sint-Antonius Zoersel met een zangcarrière bij de meidengroep TOP POPS. De internationaal geschoolde juriste Annie heeft samen met haar man en professor Philippe Ernst het succesvolle advocatenkantoor Ernst Advocaten uitgebouwd.

Kracht geven

Vier jaar geleden werden ze eerder toevallig buren in de Sporkenlaan in Zoersel. Kims gezin met twee dochters kon het al snel goed vinden met dat van Annie met drie zonen. De twee mama’s werden na verloop van tijd vriendinnen. Ze deelden een passie voor mode en lifestyle. Die gemeenschappelijke interesse leidde tot een eigen fashion label van en voor vrouwen. Het modemerk ‘LIV|VIE ANVERS’ moet vrouwen inspireren en kracht geven.

Quote Vanuit een noodzaak bij het uitvoeren van onze verschil­len­de functies wilden we kledij creëren die bij elke aangelegen­heid kan gedragen worden Kim Jacobs, LIV|VIE ANVERS

Exclusieve zijde

De eerste creatie is een collectie van vier damespakken uit de luxueuze en duurzame stof moerbeizijde. Het ontwerp is verkrijgbaar in een effen kleur zoals marineblauw of met fleurige prints erop. “De kleding biedt een juiste balans tussen comfort en elegantie. De zeer lichte stof voelt aangenaam aan, ademt, is anti-allergisch en ook antibacterieel”, aldus Kim. “Vanuit een noodzaak bij het uitvoeren van onze verschillende functies wilden we kledij creëren die bij elke aangelegenheid kan gedragen worden: cosy at home, comfortabel voor huishoudelijke taken en familiale activiteiten, maar tegelijkertijd stijlvol als zakenvrouw voor een meeting, diner, netwerkevenement of feest.”

Het damespak heeft de naam ‘S.U.I.T.’ gekregen, dat niet alleen verwijst naar de Engelse term voor kostuum, maar voor ‘LIV|VIE’ ook staat voor de woorden ‘support’ (steun), ‘unapologetic’ (zonder verantwoording), ‘inspire’ (inspireren) en ‘transform’ (transformeren). “De S.U.I.T. dient als inspiratie voor persoonlijke groei, succes en gelukzaligheid. De lifestyle van ons modelabel is geen dresscode, maar een mindset voor zelfvertrouwen en persoonlijke groei”, zegt Annie.

© LIV|VIE ANVERS

Ecologische voetafdruk beperken

Het label wil sterk inzetten op duurzaamheid. “Moerbeizijde is een natuurlijke stof, onze labels zijn gemaakt van gerecycleerd polyester, de hangtags zijn vervaardigd uit milieuverantwoord papier en de dozen voor de webwinkel zijn uit gerecycleerd kraftpapier. Van alle reststoffen maken we accessoires. We beperken onze voetafdruk door de productie binnen Europa te houden. Enkel met gecertificeerde partners werken we samen. Per lijn produceren we slechts kleine oplages. We surfen niet mee op de hypes van de mode-industrie, want onze producten steken in een tijdloos jasje”, klinkt het. “Bij elke aankoop storten we trouwens vijf euro aan onze eigen stichting, die projecten ondersteunt met bijzondere focus op kinderen en vrouwen.”

Stevig prijskaartje

Voor een luxueus damespak moet je wel een serieuze som neertellen. De prijs voor een exemplaar in een effen kleur bedraagt 679 euro. De S.U.I.T.’s met print kosten 759 euro. Voor de afzonderlijke bloes betaal je 357 euro (effen) of 395 euro (met print). Dat is voor de broek 322 euro (effen) of 364 euro (met print).

Www.liv-vie.com. Het modelabel is ook te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram en Pinterest.

© LIV|VIE ANVERS

Annie Wouters (links) en Kim Jacobs (rechts) in een S.U.I.T. van hun modelabel 'LIV|VIE ANVERS' © LIV|VIE ANVERS

© LIV|VIE ANVERS

