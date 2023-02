Nieuw kunstboek belicht impact van kloosterorde op Zoersel

De invloed van de Cisterciënzers op de streek reikt verder dan alleen de abdij in Westmalle, gesticht in 1794. Al in de dertiende eeuw schonk Hendrik I, de Hertog van Brabant, grote gebieden in Zoersel en Westmalle aan de Abdij van Villers-la-Ville. Die groep Cisterciënzers wilde oorspronkelijk een nieuwe abdij oprichten in Zoersel, maar deden dat uiteindelijk in Hemiksem. Paters van die Sint-Bernardusabdij hebben wel een steenbakkerij gesticht in Zoersel. Met bakstenen daarvan werd uiteindelijk het Zoerselhof gebouwd voor provisor — een soort toezichthouder — Bonifacius De Wolf, die daar in 1787 zijn intrek nam. Ook de kerk, de pastorij en het molenhuis in Zoersel hebben de Cisterciënzers opgericht.

250 beelden

De band tussen de Cisterciënzers en Zoersel is al aan vele boeken uit het verleden aan bod gekomen. Van al die werken wil het nieuwe kunstboek ‘De Cisterciënzers en Zoersel. De Villa Westmalle-Zoersel, het Zoerselbos en het Zoerselhof’, bestaande uit 250 foto’s en 300 bladzijden, een samenvattend overzicht geven. De gegevens van het ‘Land en Plantagiënboek’ uit de zeventiende en achttiende eeuw worden daarbij in verstaanbaar Nederlands weergegeven. Die worden ook voor het eerst verwerkt in een afzonderlijke beschrijving van de onderscheiden gronden, heiden en bossen van het hele Cisterciënzer-domein in Zoersel. Verder is er een grote bijdrage over de villa Westmalle-Zoersel, omtrent het ontstaan van de abdij van Westmalle en over gebouwen zoals de kerk, de pastorij en het molenhuis in Zoersel, die de Cisterciënzers eeuwen geleden tot stand hebben gebracht. Ook het Zoerselbos komt aan bod.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De pastorij in Zoersel © Ewoud Meeusen

Onder impuls van Ivo Van Vaerenbergh, eigenaar van het Zoerselhof, is het boek tot stand gekomen. Een groot belang daarin heeft ook Leo Cautereels gespeeld. Die geschiedkundige en Zoersels ereburger strijdt al vijftig jaar lang voor het Zoerselbos. Ook Linda Lambreghts (natuurgids Zoerselbos), Jan Denissen (voorzitter Heemkundige Kring Zoersel) en Leo Hermans (heemkring) hebben eraan meegewerkt.

35 euro in voorverkoop

Met dank een gulle financiële bijdrage van de Abdij van Westmalle en een subsidie van de gemeente Zoersel is het kunstboek ‘De Cisterciënzers en Zoersel’ verkrijgbaar aan een prijs van 35 euro in voorverkoop. Dat bedrag is te storten op rekening BE38 0689 4689 9172. Vermeld ‘Cisterciënzers en Zoersel’, naam en mailadres of telefoon. Na 28 februari geldt een prijs van 40 euro. Niet in de boekhandel te verkrijgen. Na betaling kan het afgehaald worden in het Heemhuisje van de Heemkundige Kring Zoersel of het Bezoekerscentrum van de Vrienden van het Zoerselbos. Kopers zullen telefonisch of per mail verwittigd worden wanneer het kunstboek opgehaald kan worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.