Nieuw kinderboek belicht autisme: “Dat label en de vooroordelen zijn heel herkenbaar voor mij”

Einde vorig jaar maakte Janne haar debuut met ‘Het begin van mijn leven was toen ik nog niet bestond’, waarin ze samen met Michèle Stappaerts de getuigenis van twee vluchtelingen uit Afghanistan en Eritrea optekende. Nu waagt ze zich aan een kinderboek. Dat is gebaseerd op ‘Mijn Label’, de afstudeerfilm voor haar bachelor animatiefilm. “Pas enkele jaren later kwam ik op het idee het geslaagde verhaal nieuw leven in te blazen. Omdat ik veel met schrijven bezig ben, leek een kinderboek me wel iets. Voor de illustraties dacht ik meteen aan Zoë, die dezelfde opleiding als ikzelf gevolgd heeft.”

Het boek is wat genuanceerder. “In de film dragen de kinderen allemaal dezelfde soort kaartjes”, aldus Janne. “Nu hebben we met kleuren een onderscheid gemaakt tussen diagnoses zoals autisme en karaktereigenschappen zoals onzekerheid.”

Beter begrijpen

Het kaartje van Guus zinspeelt op de labels, die gepaard gaan met ASS, ADHD, ADD... “Zelf kreeg ik op mijn twaalf jaar de diagnose van autisme. In tegenstelling tot Guus had ik in de lagere school niet echt moeite om contact te leggen. De meest sociale was ik niet, maar mijn vriendenkliek trok me mee. Al heb ik in het middelbaar wel begeleiding gekregen. Het label en de vooroordelen waar Guus mee te kampen krijgt, zijn heel herkenbaar voor mij. Mijn klasgenoten wisten niet dat ik autisme had. Ze spraken veroordelend over personen met autisme. Daarom was het ook moeilijk om het te vertellen. Toen ik dat wel deed, hadden ze niet verwacht dat ik autisme had. Hun reactie was ook heel anders. Al zou het geen vereiste mogen zijn dat je eerst een persoon met een bepaalde diagnose kent alvorens je de vooroordelen erover laat varen.”

Quote We hebben al heel wat reacties gekregen van mama’s van kinderen met autisme. Hun broers en zussen willen elke avond in het boek lezen. Ze vragen dan ook hoe de situatie met hun broer of zus precies is. Het gesprek wordt echt wel aangegaan Janne Janssens en Zoë Claessens, Auteur en illustratrice van ‘Het kaartje van Guus’

Volledig scherm Het kaartje van Guus © emz

Het boek in samenwerking met Liga Autisme Vlaanderen wil de conversatie over de stoornis op gang helpen bij kinderen uit de lagere school. De eerste commentaren zijn alvast positief. “Het enthousiasme is enorm, ook vanuit de boekenwinkels. Er is een grote nood voor een boek over autisme geschikt voor die leeftijd”, vertelt Zoë. “Leerkrachten, pediaters en psychologen zijn lovend”, vult Janne aan. “We hebben al heel wat reacties gekregen van mama’s van kinderen met autisme. Hun broers en zussen willen elke avond in het boek lezen. Ze vragen dan ook hoe de situatie met hun broer of zus precies is. Het gesprek wordt echt wel aangegaan. Vriendjes en klasgenootjes van kinderen met autisme kunnen hen dankzij het boek ook beter begrijpen”, zeggen ze. “Volwassenen vinden op de laatste pagina’s nog meer informatie over autismespectrumstoornis.”

Brainstormen

Het duo is tevreden over het resultaat, dat uitgegeven werd door ‘Clavis Informatief’, met een eerste druk van 1.200 exemplaren. “Er zijn nog geen concrete plannen voor een vervolg. Al gaan we daar zeker nog over brainstormen”, klinkt het. “Ik zie het zeker zitten om een tweede verhaal van Janne te illustreren. Of nog meerdere”, besluit Zoë al lachend.

Het kaartje van Guus is voor 17,95 euro te verkrijgen via de website van Clavis.

Volledig scherm Het kaartje van Guus © emz