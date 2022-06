Nederlandse Marianne Jacobs vervoegt Vlaams Belang Zoersel

Jacobs heeft de Nederlandse nationaliteit, maar woont intussen samen met haar man al twintig jaar in Zoersel. In het verleden was ze verantwoordelijk voor het personeelsbeleid bij het Nederlands bedrijf Bruynzeel Keukens. Momenteel heeft ze een leidinggevende functie bij het Nederlands pretpark Efteling.

Geschiedenis schrijven

De dame uit Zoersel volgt al enige tijd de lokale politiek. “Ik raakte meer en meer verbaasd over het passief beleid van het huidig bestuur. Ik voel me als burger ook totaal niet gehoord. Daarenboven stel ik me vragen bij de bekwaamheid van enkelingen die tot nu toe het beleid in Zoersel bepalen. Ik wilde niet langer aan de zijlijn toekijken, maar me engageren om van mijn gemeente een beter bestuurde gemeente te maken. Vlaams Belang is volgens mij de partij met de meeste expertise en daadkracht aan boord. Het cordon sanitaire vind ik zo ondemocratisch dat ik er alles aan wil doen geschiedenis te schrijven in Zoersel met de ploeg van Wouter Bollansée. Zolang dat niet doorbroken wordt, zal er ook in Zoersel geen echt ander beleid komen.”