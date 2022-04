Nederlander stapt met kruiwagen vol zakjes grond naar Parijs: “De hele aarde op Werelderfgoedlijst krijgen”

ZoerselMet een kruiwagen vol zakjes aarde 500 kilometer wandelen in 45 dagen. Dat is de missie van de Nederlander Henry Mentink (69). Bij het hoofdbureau van UNESCO in Parijs wil hij onze volledige wereld op de Werelderfgoedlijst laten zetten. Met die actie roept hij op geen geld meer te slaan uit de grond, maar die te delen en zo meer zorg te dragen voor onze aardbol. Vrijdagnamiddag hield hij halt aan de samentuin in de Veldstraat in Zoersel.

Mentink pleit al langer voor die nieuwe economie. Zo startte hij een wereldwinkel en is hij de bezieler van het Nederlandse autodeelplatform ‘MyWheels’, dat sociale betrokkenheid wil creëren in plaats van winst najagen. In 2020 startte hij een crowdfunding om de grond onder het Veerhuis in zijn woonplaats Varik in Gelderland, gelegen tussen Tilburg en Utrecht, vrij te kopen. Hij wist de benodigde 192.000 euro op te halen. Het Veerhuis werd geschonken aan een stichting, zodat het doe- en kennishuis van de nieuwe economie altijd in het bezit van de gemeenschap blijft. “Ik heb de grond van de beurs in Amsterdam gehaald met het idee dat je niet in grond hoort te handelen. Vervolgens heb ik een kruiwagen aarde van aan het Veerhuis naar het UNESCO-kantoor in Amsterdam gebracht om het aan te bieden voor de UNESCO-werelderfgoedlijst met als boodschap dat we de aarde beter moeten beschermen.”

Aankomen op Wereldmilieudag

Het idee daarvoor deed hij drie jaar geleden op in Ruigoord, een dorpje bij Amsterdam gekraakt door kunstenaars. Tijdens een lezing over de nieuwe economie vroeg iemand of heel dat dorp niet op de Werelderfgoedlijst kon. Daarop vond Mentink dat de hele wereld erop moest. In die missie gaat hij ver. Op vrijdag 22 april, de Dag van de Aarde, vertrok hij voor zijn ‘Wheelbarrow Walk’ vanuit Varik naar het UNESCO-hoofdkantoor in Parijs. Hij had opgeroepen aan sponsors om naast een bijdrage ook een lepel aarde in een zakje op te sturen, dat hij dan in een kruiwagen naar de Franse hoofdstad zou vervoeren. “Wel meer dan driehonderd buideltjes met aarde uit Nederland, België, Frankrijk, Mexico, Japan... heb ik verzameld. Op de Wereldmilieudag op 5 juni komen we aan in Parijs, waar we ontvangen worden door de directeur van UNESCO. Aan hem zullen we vragen de hele aarde op de Werelderfgoedlijst te zetten.”

Quote Eigenlijk heeft iedereen recht op twee hectare grond. Maak grond net als de zon en de lucht gratis Henry Mentink , Initiatiefnemer

“De Krui-tocht naar Parijs is een actie om het bewustzijn te vergroten. Als je een huis koopt, ben je de helft kwijt aan de grond. Primair is dus geldbelang, terwijl dat eigenlijk de zorg voor de aarde zou moeten zijn. Niet geld, maar natuurwaarden en relaties tussen mensen zouden voorop moeten staan. We zijn met zeven miljard. Eigenlijk heeft iedereen recht op twee hectare grond. Maak grond net als de zon en de lucht gratis. Dat zet ook minder druk op de boeren. We zouden daarenboven per bewoner jaarlijks 17.000 euro besparen.” Door miljonairs te zoeken wil Mentink dat effectief proberen te realiseren. Hij heeft er alvast drie gevonden. In Nederlands Limburg heeft eentje al 80 hectare vrijgekocht voor ecodorpen.

Volledig scherm Henry Mentink houdt halt in Zoersel © emz

‘Geweldig idee’

De tocht passeert ook in Vlaanderen. Op de achtste dag hield hij halt aan de samentuin op de Veldstraat in Zoersel, die tien jaar geleden op een weide werd opgestart door Bart Gysels. Intussen steken 25 à 30 enthousiastelingen hun handen uit de mouwen op de ecologische plek waar ruimte is voor een moestuin, kippen, wilde hagen... “Op mijn route zijn er allerlei collectieve initiatieven die mij blij maken, zoals de samentuin hier in Zoersel”, zegt de Nederlander. “De roep om de aarde te beschermen en beter te verzorgen is een geweldig idee”, vindt Bart, die vereerd is met het bezoekje.

Ook een stukje Zoerselse grond gaat mee naar Parijs, want burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) schonk samen met klimaatschepen Marc De Cordt (Groen) een doosje aan Henry. “Ik vind het een interessante kijk naar de aarde vanop afstand. Ik denk als juriste wel dat het een irreëel idee is. Al blijft het eigendomsidee over de aarde uiteraard uitdagend”, zegt Verstreken. “UNESCO zegt me zelf dat het helemaal niet kan, maar wel dat het een leuk idee is”, lacht Mentink.

Quote Het concept is misschien idealis­tisch, maar je hebt altijd mensen nodig die aan de kar trekken. Ik geloof er wel in. Marc De Cordt, Klimaatschepen

Honderd euro worden bloemetjes

“Na altijd aan de aarde verdiend te hebben is het tijd om geld terug te geven. Ik heb briefjes van honderd euro bij in de vorm van zaadpapiertjes. Die wil ik terug schenken. De plantjes hebben een heel hoog rendement”, vertelt de toch wel bijzondere man. Hij plant dan ook een briefje van 100 euro in de samentuin, dat dan moet uitgroeien tot bloemen. “Het concept is misschien idealistisch, maar je hebt altijd mensen nodig die aan de kar trekken. Ik geloof er wel in. Binnen tien of twintig jaar zal men misschien zeggen dat er ooit een man uit Nederland met een kruiwagen in Zoersel halt heeft gehouden en dat hij met dit idee al bezig was”, besluit klimaatschepen Marc De Cordt.

Volg het avontuur van Henry Mentink via www.wheelbarrow-walk.com. Daar vind je ook meer informatie hoe je buideltjes met grond kan opsturen, giften doet of een stukje meewandelt.

Volledig scherm Burgemeester Liesbeth Verstreken en klimaatschepen Marc De Cordt overhandigen Henry Mentink een doosje met Zoerselse grond © emz

Volledig scherm Henry plant 100 euro. Het zaadpapiertje zal uitgroeien tot bloemen © emz

Volledig scherm De samentuin in de Veldstraat © emz

Volledig scherm © emz