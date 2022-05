Na uitverkoop transformeert ZEB kinderkledingwinkel tot klassevolle boetiek voor drie generaties

Zoersel Nederlan­der stapt met kruiwagen vol zakjes grond naar Parijs: “De hele aarde op Werelderf­goed­lijst krijgen”

Met een kruiwagen vol zakjes aarde 500 kilometer wandelen in 45 dagen. Dat is de missie van de Nederlander Henry Mentink (69). Bij het hoofdbureau van UNESCO in Parijs wil hij onze volledige wereld op de Werelderfgoedlijst laten zetten. Met die actie roept hij op geen geld meer te slaan uit de grond, maar die te delen en zo meer zorg te dragen voor onze aardbol. Vrijdagnamiddag hield hij halt aan de samentuin in de Veldstraat in Zoersel.

29 april