Na twintig jaar stopt slagerij Hillen: “Klanten hebben al moeten wenen in de winkel”

In de vorige eeuw was slagerij Bartholomeeussen een gevestigde waarde in Zoersel. Nadat ze eerder actief was in De Bruelen en het Dorp, bouwde het familiebedrijf 56 jaar geleden aan de Zandstraat op de hoek met het Dorp en de Kerkstraat een nieuwe winkel. Van zijn vader nam Tuur Bartholomeeussen die zaak over. “Toen ik zestien jaar was, ben ik bij hem beginnen werken in het weekend. Daar kwamen al snel woensdagnamiddagen en ook vakanties bij. Met mijn diploma van slager aan de PIVA op zak ben ik er vast begonnen”, herinnert Johan zich.

Belgisch kampioen

Daar leerde Johan zijn toekomstige vrouw Heidi kennen. Toen Tuur na 27 jaar aangaf vanaf 1 december 2002 ermee te stoppen, zette het koppel de zaak verder. Amper een jaar later hebben ze de winkel vergroot en vernieuwd. Met verfijnde charcuterie, verse smeersalades en huisgemaakte bereide gerechten wist klasseslager Hillen zich te blijven onderscheiden van de supermarkten. Vooral de preparé, paté, boerenkoek en Gentse kop vallen erg in de smaak bij het cliënteel. “Vlak voor onze vakantieperiodes komen klanten ook massaal gehakt en worsten bij ons kopen om in te vriezen.”

Hun producten wonnen talloze medailles op de Belgische slagerswedstrijden ‘Eurobeef’. “Onze beuling met appeltjes en calvados heeft ooit de trofee ‘Beste Patron van Vlaanderen’ gekregen. Met onze balletjes in selder zijn we zelfs ooit Belgisch kampioen geworden in de categorie van bereide gerechten.”

Sukkelen met heup en knie

Het loodzware werk heeft na twintig jaar wel haar tol geëist. “We werken allebei 13 à 14 uur per dag. Dat wordt al snel 70 uur per week. Omdat het bijzonder moeilijk is fatsoenlijk personeel te vinden, zaten we de afgelopen periode met te weinig volk. Dan moet je nog harder werken. Ik sukkel al tien jaar met mijn heup. En ik heb een liesbreuk. Mijn vrouw Heidi heeft een nieuwe knie nodig en kampt bovendien met zeven hernia’s. Aan haar schouders en polsen heeft ze veel last. Onze dokter zegt al langer dat we moeten stoppen. Dat hebben we proberen zolang mogelijk uit te stellen. Maar het gaat niet meer.”

Quote Voor onze beslissing is veel begrip, respect en medeleven. We krijgen veel leuke berichtjes. Dat doet wel deugd Johan & Heidi , Slagerij Hillen

Nog drie weken doet de slagerij voort. Dan is het einde verhaal. Dat hebben Johan en Heidi onlangs zelf bekendgemaakt met een boodschap op sociale media, die ook uithangt aan de voordeur van de winkel. “Iedereen vindt het jammer. Sommige klanten hebben zelfs al moeten wenen toen ze het blad lazen”, vertellen Johan en Heidi. “Voor onze beslissing is veel begrip, respect en medeleven. We krijgen veel leuke berichtjes. Dat doet wel deugd. Uiteraard is het wel jammer dat we moeten stoppen met een zaak die we helemaal hebben uitgebouwd tot wat ze nu is.”

Verkocht aan aannemer

Sinds vorig jaar wonen Johan en Heidi niet langer achter hun zaak, maar in een huis in Pulle. De beenhouwerij wordt niet meer voortgezet. “Er worden amper nog slagers opgeleid. Bovendien zou een overname wellicht een te grote investering zijn. We hebben de slagerij verkocht aan een aannemer”, zegt Johan, die na zijn operatie voor een nieuwe heup en de daaropvolgende revalidatie met vlees wil blijven werken. “Slager is gewoon de schoonste stiel die er bestaat.”

