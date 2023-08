Na 36 uur reizen met drie bussen is Chirogroep thuis uit Hongarije: “We gaan vanavond nog samen feesten”

Eindelijk. Na een ellenlange tocht van maar liefst 36 uur met drie verschillende bussen zijn de Chiromeisjes uit Sint-Antonius Zoersel vannacht thuisgeraakt vanop hun buitenlands kamp in Hongarije. “De ouders waren heel enthousiast over hoe we deze situatie hebben aangepakt”, aldus 21-jarig groepsleidster Paulien De Hoey.

Op 22 juli vertrokken de Chiromeisjes van Sint-Antonius Zoersel met 53 leden en leidsters op buitenlands kamp naar het Balatonmeer in Hongarije. Na een fantastische vakantie keerden ze dinsdagmiddag met de bus huiswaarts. Die viel ‘s avonds in Oostenrijk in panne. De Chiro bracht meteen de ouders op de hoogte en maakte een WhatsApp-groep met de leden, leiding, mama’s en papa’s om iedereen up to date te houden.

Knock-out

Een herstellingsdienst kwam ter plaatse, maar tevergeefs. Om 2 uur ‘s nachts kreeg de Chiro te horen dat haar vervoersmiddel niet gemaakt kon worden. Een andere bus van de busmaatschappij vertrok vanuit België richting Oostenrijk. Met de taxi werden de Chiromeisjes in het holst van de nacht naar een hotel gebracht om daar te overnachten. Het busbedrijf had een lokale busfirma bereid gevonden om de groep ‘s middags al een stukje verder te brengen. Die reed de jongeren tot in Neurenberg (Duitsland), waar ze nog langer dan twee uur aan een tankstation moesten wachten op de bus vanuit België, die in de file stond. De terugreis ging voort om 18 uur.

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de Chiromeisjes woensdagmorgen al om 8 uur thuis moeten zijn, maar door de buspanne en al het oponthoud waren ze ‘s avonds nog ver van huis. “We hebben om 22.40 uur onze laatste stop gehouden. Toen moesten we nog 290 kilometer afleggen”, vertelt Paulien De Hoey (21), groepsleidster en medeverantwoordelijke voor het buitenlands kamp. “Iedereen was om 23.30 uur echt knock-out. Pas tegen 2.45 uur zijn we aan onze Chiro-lokalen aangekomen.”

Stortbui

Daar stonden vrienden, familie en de volwassen begeleiding van de Chirogroep hen op te wachten. “Iedereen was zo blij dat we aangekomen waren. Jammer genoeg kregen we meteen een stortbui in onze nek”, herbeleeft Paulien. “De ouders waren heel enthousiast over hoe we deze situatie aangepakt hebben”, zegt ze nog. “We zijn afgelopen nacht doodmoe in ons bed gekropen om er dan vanavond nog één keer allemaal samen een groot feest van te maken in jeugdhuis Zoezel in Zoersel.”

Volledig scherm De leden en leidsters werden in de regen opgewacht door vrienden, familie en de volwassen begeleiding van de Chirogroep © Chiromeisjes Sint-Antonius

