N-VA trakteert gemachtigd opzichters en vrijwilligers sociale kruidenier op chocolaatjes voor Valentijn

Berchem HUIZEN­JACHT. De Groenen­hoek in Berchem, dicht bij de stad en toch betaalbaar: “Voor minder dan 300.000 euro vind je hier best veel”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: de Groenenhoek in het Antwerpse district Berchem. “De Antwerpse ring is hier zowel een voordeel als een nadeel.”