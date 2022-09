Motards begeleiden urne van Kenny (28) naar uitvaart: “We willen hem een mooie, laatste rit bezorgen”

Malle Chocoprodu­cent breidt uit met enorm magazijn

Het industriepark van Malle is fors aan het groeien. Zo heeft ondernemer Carl Mintjens in het verlengde van de Nijverheidsstraat een nieuw terrein aangelegd. De allereerste bedrijfshal daarvan is zopas in gebruik genomen door Natra Malle, de bekende producent van chocopasta. “De nood aan een nieuw magazijn was groot, want onze productie is in twee jaar tijd met vijftig procent toegenomen”, zegt productieleider Joris Van Looveren.

19 september