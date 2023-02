Met drie tegelijk schilderen op één doek: vrouwelijk kunstcollectief stelt tentoon in Zoersels cultuurhuis

De drie dames geven een bijzondere invulling aan kunst in groep. In trio werken ze tegelijkertijd aan één doek. Door te schilderen met verschillende soorten verf, te krassen en weg te vegen brengen ze abstracte schilderijen in verschillende lagen tot stand. Die zijn niet zomaar het resultaat van zoeken naar vrije vormen, lijnen, kleuren en composities, want ook de voortdurende onderlinge communicatie is van groot belang. In hun artistiek proces spelen verandering en vernieuwing een belangrijke rol.