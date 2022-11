Meerderheid van buurtbewoners kiest voor behoud paaltjes in Antwerpsedreef

Antwerpen Wapenstil­stand herdacht op Antwerps Schoonsel­hof: “Situatie in Oekraïne moet ons wakker schudden”

Aan de oorlogsgraven op het Schoonselhof in Hoboken zijn vrijdag op Wapenstilstand bloemenhuldes gebracht. Onder meer Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en provinciegouverneur Cathy Berx betuigden eer aan gesneuvelde militairen en burgers. De Wever verwees in zijn speech naar de oorlog in Oekraïne. “Die beelden zijn een dagelijkse herleving van de gruwel waarvan we in Europa hoopten eeuwig verlost te zijn.”

15:42