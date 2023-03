Meer dan 7 op 10 rijdt te snel doorheen Watermolen

Eeuwenoud ‘s Herenbos in Oostmalle mag zijn gang gaan: “Aantal soorten broedvo­gels is toegenomen”

Het ‘s Herenbos in Oostmalle vlak bij Zoersel is een voornamelijk ontoegankelijk bosreservaat. Sinds 1997 is het natuurgebied in bezit van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Na enkele ingrepen laat die eigenaar het eeuwenoud bos grotendeels begaan. Dat minimaal beheer werpt haar vruchten af. Het ‘s Herenbos telt vandaag de dag maar liefst 48 soorten broedvogels. Dat zijn er drie meer dan in 1999. “Een andere nieuwkomer is de boommarter”, vertelt ANB-boswachter Werner Van Hove trots.