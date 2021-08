Martine (45) kreeg 30 jaar geleden als eerste Vlaming nieuw hart én nieuwe longen: “Het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb”

ANTWERPEN “Discotheek in A-Tower? Dat is om miserie vragen”: nachtleven reageert op potentiële clubloca­ties

6 augustus De stad wil uitbaters van nachtclubs beschermen en meer rechtszekerheid geven door locaties aan te duiden waar nachtclubs zich in theorie permanent kunnen vestigen. Het Antwerpse nachtleven reageert tevreden maar blijft zich nog heel wat vragen stellen. “Een club in de A-Tower? Is dat verantwoord? Dan is het wachten tot de eerste ramp gebeurt.”