Lukas Lelie komt nieuwe show uittesten in Zoersel

Sint-Lenaarts Kelly (37) en Yves (38) kruipen weekend lang als Pikachu achter de frietketel van hun frituur La Palma: “We wilden eens lekker onnozel doen, zo zijn we”

Onder het motto ‘laat ons eens een beetje gek doen’, kruipen Kelly Anthonissen (37) en haar partner Yves Van Cleve (38) van frituur La Palma in Sint-Lenaarts dit jaar in de huid van Pikachu, de bekendste Pokémon. Dat doen ze natuurlijk niet zomaar, want aan de overkant in ’t Centrum vindt een Pokémonbeurs plaats. “Wie het codewoord zegt, krijgt zelfs een gratis curryworst”, lachen Yves en Kelly. Het koppel nam begin juli de frituur La Palma over.

9 september