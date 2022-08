Lokale deejays laten jongeren uit de bol gaan op festival van jeugdhuis

Vorige zomer werd ‘Pukkelnon’ ingelast als coronaveilig alternatief voor de gevestigde waarde Festihalle. Toen moesten de bezoekers in bubbels, afgescheiden door nadars, een feestje bouwen. Nu de grootste COVID-19-storm is gaan liggen, herrijst Festihalle zaterdag weer in volle glorie. Vanaf 16 tot en met 24 uur is het in de gezellige tuin te doen. “Geen bandjes deze keer, maar enkel dj’s. We hebben gekozen voor talent uit de buurt. Zo komt een deejay van het jeugdhuis in Oostmalle en ook Schilde draaien, net als eentje van de Scouts van Halle”, zeggen bestuursleden Alan Lefevere (18), Ferre Spelters (20), Louis Reniers (21) en Stijn Wouters (21). “Onder de naam ‘Baksteen’ maken Stijn en ik ons debuut”, lacht Louis. Het feestje gaat vanaf middernacht tot en met 3 uur binnen verder.