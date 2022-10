Les vanuit de living op woensdag: “Je kan thuis geen kaften zijn vergeten”

Wennen

Na een quiz over de Angelsaksische politiek bij Engels en inoefenen van vocabulaire bij Frans kreeg ze voor twee uur Nederlands de opdracht een tekst over ideologie als moordmotief te schematiseren. “Als we enkel digitale lessen zouden krijgen, zou ik liever naar school gaan. Daar ligt mijn concentratie toch wat hoger. Nu moeten we bij de lessen onze camera wel laten opstaan, wat wel helpt. Tijdens de opdracht van Nederlands hoefde dat niet. De leerkracht geeft ons toch een bepaald vertrouwen. En ik heb er ook effectief twee lesuren aan gewerkt. Samenvatten of schema’s maken gaat makkelijk via de iPad. Je kan alles in mapjes stoppen. Dan hoef ik al niet bang te zijn dat ik de papieren kwijtspeel. Eigenlijk lukken taken of opdrachten toch beter thuis dan in de klas, omdat ik op mezelf kan werken.”