Leo Cautereels (80) wordt ereburger van Zoersel: “Dankzij hem is het Zoerselbos gered”

Zoersel Laat je rondgidsen aan de nieuwe poelen in natuurdo­mein De Welvaart

In het bos van domein De Welvaart achter de begraafplaats van Sint-Antonius Zoersel zijn recentelijk vijf nieuwe poelen aangelegd. Die moeten extra habitat bieden aan enkele Europees beschermde diersoorten zoals de heikikker, de poelkikker en de kamsalamander. Op zaterdag 11 juni van 10 uur tot 11.30 uur geeft het Regionaal Landschap de Voorkempen een toelichting over het beheer van het domein en de poelen. De medewerkers hopen te kunnen tonen welke diertjes aanwezig zijn in het water. Deelname is gratis, al is inschrijven verplicht via bert.vereyken@rldv.be. Afspraak om 10 uur op de parking van de begraafplaats van Sint-Antonius in de Emiel Vermeulenstraat.

9 juni