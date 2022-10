Leo Cautereels (80), beschermengel van Zoerselbos, uitgeroepen tot ereburger van Zoersel

Het heeft niet veel gescheeld of het Zoerselbos zou er vandaag de dag niet meer zijn. “In de jaren 60 waren er grootschalige verkavelingsplannen. Het Schriekbos, Goudveld en Ten Bos werden gerealiseerd. De grootste van de reeks, de geplande verkaveling ‘De goudvink’ op een oppervlakte van ruim 200 hectare, zou niet veel meer van het historisch bos heel laten”, vertelt burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA). “Gelukkig kon dat in de tweede helft van de jaren 60 een halt worden toegeroepen.”

Quote Na een lange strijd zorgden we ervoor dat de ruim 400 hectare die er nog restten van het Zoerselbos, definitief bescherm­den werden als landschap in 1985 Leo Cautereels, Ereburger

Recreatiepark

Woningbouw was niet het enige dat het Zoerselbos bedreigde. Zo ontstond in 1950 het plan om een ruim 100 hectare groots recreatiepark te realiseren met het Boshuisje en de zandwinningsput in de Kretse Beemden als aantrekkingspolen. Er was sprake van onder meer campings, sportterreinen, restaurants, cafés... Uit protest tegen die opzet ontstond in 1972 de vereniging ‘de Vrienden van het Zoerselbos. “Na een lange strijd zorgden we ervoor dat de ruim 400 hectare (of vier vierkante kilometer) die er nog restten van het Zoerselbos, definitief beschermden werden als landschap in 1985”, vertelt Cautereels.

Al is de ereburger meer geweest dan simpelweg redder. Hij zette het bos ook op de kaart door de uitbouw van het bezoekerscentrum Zoerselbos met haar prachtige boerenbloementuin. Verder heeft hij in 1977 de Oelegemse heemkundige kring ‘De Brakken’ mee opgericht. Later deed hij dat ook in Zoersel samen met Jan Denissen. Hij schreef talloze cultuurhistorische artikels over Hendrik Conscience en de Loteling.

Pionier

Van 1995 tot 2000 was Cautereels nog schepen voor Groen en Natuur in Zoersel. “Onze gemeente was toen de pionier met een proefproject voor afzonderlijke gft-ophaling in de IGEAN-regio. Daar mogen we erg fier op zijn, want het systeem wordt nu in heel België gebruikt”, weet communicatieschepen Katrien Schryvers (CD&V).

Onder het pseudoniem ‘Kees Van de Pittinckx’ heeft hij ook vele publicaties gemaakt in het Oelegems-Zoersels dialect. Het moge dan ook niet verbazen dat Cautereels zijn huldiging in sappige volkstaal besloot. “Er is veel verenneweerd (kapotgemaakt, red.), maar er is ook heel veel overgebleven. En daarvoor moeten we die mannen van ‘t Groen ne grote merci zeggen. Want zonder die mannen zou er in onze Kempen ni veel overgebleven zijn.”

