Leerlingen van woordacademie brengen slam poetry samen met Hind Eljadid

Lier Mama van tiener met autisme organi­seert dansfeest voor jongeren met beperking: “Hoog tijd dat zij ook eens in de schijnwer­pers staan”

In haar dagelijks leven is Sophie Meeus (35) eigenaar van haar eigen schoonheidssalon. Daar staat het werk even op pauze, want momenteel stopt ze al haar tijd en energie in haar groot evenement: 1000 dromen in één nacht, een dansfeest voor jongeren met een beperking. Ze is zelf mama van een veertienjarige tienerzoon met een zware vorm van autisme: “Het is ontstaan door het gebrek aan en de vraag naar, maar vooral vanuit mijn mamahart.”

7 februari