Leerlingen van tekenatelier houden expo in theaterthema in Zoersels cultuurhuis

Merodelei en Otter­straat krijgen buurtkrant en etalages vol dromen: “Voor meer verbinding en ontmoeting”

De wijken rond de invalswegen Merodelei en Otterstraat kennen een grote in- en uitstroom van nieuwe inwoners die zich in de stad vestigen. Het is voor de bewoners dan ook erg moeilijk om elkaar te leren kennen. Bovendien leent de openbare ruimte zich daar ook niet toe. Om daar verandering in te brengen, lanceert de stad buurtkrantjes en vult ze leegstaande etalages met de toekomstdromen van de buurtbewoners. “En ook de straten zelf krijgen een grondige make-over. Een uitnodigend openbaar domein is immers een voorwaarde van ontmoeting.”