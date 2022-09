Leerlingen lagere scholen in Zoersel kunnen voor beloning sparen als ze te voet of met fiets komen

ZoerselDe gemeente Zoersel heeft vrijdag een nieuw beloningssysteem geïntroduceerd in haar zes lagere scholen. De kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, passeren met hun tag dagelijks langs een scanner en verdienen zo digitale munten. Die mogen ze inruilen bij deelnemende lokale handelaars.

Zoersel heeft zo de Week van de Mobiliteit ingezet met het beloningssysteem ‘Buck-e’, waarvoor het lokaal bestuur een beroep doet op het platform ‘Fairville’. Het werkt via een chip, die aan de fiets of boekentas hangt. De sensor in de tag wordt automatisch geregistreerd als ze voorbij de scanner passeren. Per dag verdienen de leerlingen een punt. Uiteraard enkel als ze effectief te voet of met de fiets naar school komen. Daarvoor wordt gerekend op fair play en sociale controle.

Volledig scherm De tag op de fiets © emz

Van ijsje tot speelgoed

Twee punten zijn één buck of tien eurocent waard. Als de leerlingen voldoende ‘bucks’ verzameld hebben, kunnen ze met hun betaalkaart langsgaan bij de deelnemende lokale handelaars, die gratis mogen intekenen voor het project en makkelijk kunnen meedoen via een app. “We hebben zopas een oproep gelanceerd. Momenteel behoren fruit, een ijsje, chocolade of speelgoed al tot de mogelijkheden”, vertelt Marc De Cordt (Groen), schepen voor Mobiliteit en Klimaat.

Quote Ik wil graag sparen voor een fietsbel Maxim (9), Leerling

Het initiatief maakt deel uit van het gemeentelijk klimaatplan. “Het is ons doel zo meer kinderen te voet of met de fiets naar school te krijgen. Dat is een win-win. Minder auto’s bevordert de verkeersveiligheid en verlaagt de uitstoot van CO2. En het beloningssysteem steunt ook de lokale economie”, zegt De Cordt. “Omdat de leerlingen hun startadres hebben ingegeven, kunnen we ook de afstanden registreren. Zo hebben de scholen en de gemeente zicht op hoeveel CO2 er bespaard wordt”, vertelt Evy De Boevere van Fairville.

Eerste “bankkaart”

Bij Beuk & Noot in Sint-Antonius Zoersel is heel wat enthousiasme voor het beloningssysteem. “Ik wil graag sparen voor een fietsbel”, glundert de 9-jarige Maxim. “Het zesde leerjaar vond het bijzonder jammer dat ze nog maar één jaar konden deelnemen. Vele kinderen beschouwen de digitale spaarkaart zelfs als hun eerste bankkaart”, lachen directrices Machteld Bogaerts en Heidi Deturck.

Eén scanner ondanks meerdere ingangen

Al heerst bij oppositiepartij Heerlijk Zoersel heel wat scepsis. Zo vinden ze het oneerlijk dat kleuters uit de boot vallen. “Leerlingen van de lagere school zijn in tegenstelling tot die van de kleuterschool al bewuster bezig met het klimaat”, schetst De Cordt. “Daarnaast is er de financiële reden. Het systeem heeft sowieso al een behoorlijke kostprijs. Indien ook de kleuters zouden meedoen, zouden we heel wat extra investeringen moeten doen. We beseffen ook dat het niet voor alle leerlingen van de lagere school mogelijk is te voet of met de fiets te komen. Al zullen zij er ook bij varen, want de omgeving zal sowieso meer verkeersluw worden.”

Quote We hebben de plek van de scanner met de scholen besproken. Zo hebben we gekozen voor de ingang waarlangs de meeste fietsers komen Marc De Cordt, Schepen voor Mobiliteit en Klimaat

Terwijl bij Beuk & Noot vanwege de twee ver uiteen liggende fietsenstallingen twee scanners voorzien zijn, beschikken de vijf andere scholen over één exemplaar. “Verschillende scholen zoals de Sint-Elisabethschool en het Pierenbos hebben echter ook meer ingangen”, bekritiseert Heerlijk Zoersel. “Met uitzondering van Beuk & Noot hebben we gekozen voor één scanner per school. Ondanks heel wat subsidies van de Vlaamse overheid was dat aantal het maximaal haalbare. We hebben de plek met de scholen besproken. Zo hebben we gekozen voor de ingang waarlangs de meeste fietsers komen”, reageert De Cordt.

Voor het beloningssysteem heeft de gemeente drie jaar budget voorzien. “Er zijn de eerste twee weken van september nulmetingen gebeurd om te zien hoeveel leerlingen te voet of met de fiets naar school komen. We gaan voldoende evalueren of het systeem de beoogde resultaten heeft”, besluit de schepen.

Volledig scherm De gemeente Zoersel heeft vrijdag een beloningssysteem gelanceerd voor de kinderen van de lagere school die te voet of met de fiets komen. Achteraan: schepen Marc De Cordt en burgemeester Verstreken. Vooraan: leerlingen Arthur (links) en Maxim © emz

Volledig scherm De digitale betaalkaart © emz

