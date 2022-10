Leerlingen Antoniusschool vormen samen hartvorm bij start antipestproject

Turnhout Stad pakt rattenpro­bleem aan: “Gratis gif voor bewoners en boetes voor vervuilers”

Stad Turnhout gaat bijkomende maatregelen nemen om het rattenprobleem in de stad aan te pakken. De extra inspanningen komen er na een stijgend aantal meldingen van ratten in het stadscentrum en in woonstraten. De stad is gestart met een nieuw verdelgingssysteem én gaat zakjes rattengif uitdelen aan bewoners. “Wie afval laat rondslingeren kan voortaan ook beboet worden.”

