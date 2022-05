Lassers in opleiding smeden herdenkingsboom voor overledenen van Monnikenheide

Leven fladdert weg

De creatie heeft inderdaad een mooi plaatsje gekregen, bij de Vlinderplek in het Doezelbos achter de woningen van Monnikenheide. De leerlingen houtbewerking van het VTI hebben vlindertjes gemaakt voor in de boom, die het wegfladderende leven symboliseren. Daarin hebben ze de naam van de gestorven bewoners of cliënten van het dagcentrum. “Bij ons kunnen mensen met een beperking tot het einde van hun leven blijven wonen of naar het dagcentrum komen. Sinds 1999 hebben we al afscheid moeten nemen van 52 bewoners, waarvan 7 in het afgelopen jaar. We zullen steeds in juni een vlindermoment houden. Dan staan we stil bij wie we verloren hebben en missen. De vlindertjes met namen van de recent overledenen worden dan bij in de boom gehangen. Afscheid nemen en herdenken proberen we met evenveel zorg te doen als de ondersteuning tijdens het leven”, zegt Vermeeren. “Zo hebben we ook een natuurlijke uitstrooiplaats op ons domein. Er is ook nog een troostwandeling op komst.”