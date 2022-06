Laat je rondgidsen aan de nieuwe poelen in natuurdomein De Welvaart

Lille Bestuurder zwaarge­wond na klap tegen vrachtwa­gen

In de Gebroeders de Winterstraat in Wechelderzande (Lille) zijn woensdagochtend kort voor 7 uur een auto en een vrachtwagen op elkaar gebotst. De autobestuurder had te laat gezien dat de vrachtwagen voor hem stilstond en reed achteraan in op de vrachtwagen. De bestuurder, de 40-jarige G.R., zat gekneld in het voertuig. Hij moest bevrijd worden en is met zware verwondingen, maar buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis gebracht.

8 juni