Laat je fiets herstellen of kom iets drinken in het repair café

Zoersel Vlaams Belang Zoersel schenkt koffie en glühwein op markt ten voordele van lokale dierenvoe­dings­bank

Op de maandelijkse markt van Zoersel was dinsdag ook een kraampje van Vlaams Belang te vinden. De partij bood de bezoekers een tasje koffie of glaasje glühwein aan. Die konden een gift achterlaten voor Brokkenhuis Gerthy in Schilde, waar baasjes in financiële moeilijkheden onder meer terechtkunnen voor gratis voeding voor hun huisdier.

1 maart