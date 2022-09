Krijt of schrijf eens een bemoedigende spreuk voor de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

In samenwerking met verschillende partners worden allerhande activiteiten georganiseerd: lezing ‘Een ode aan goede vrienden’ door Selma Fransen georganiseerd door SIGO in Wijnegem op 3 oktober, infosessie ‘Slapeloosheid en piekeren’ door Samana in Zoersel op 4 oktober, infosessie ‘Al nagedacht over hoe u later wil wonen en leven door Abbeyfield in Malle op 4 oktober, infoavond ‘Wat is een soteriahuis?’ door Bethanië in Zoersel op 5 oktober, gespreksavond ‘Op de sofa met Lize Spit’ door Bethanië op 6 oktober in Zoersel en lezing ‘Naar een perfecte work life balance’ door Jerko Bozikovic georganiseerd door SIGO op 10 oktober in Schoten.