Krëfel op Rodendijk geopend: “Een elektrowinkel dichtbij de deur is toch wel handig”

ZoerselDe nieuwe winkel van Krëfel aan het shoppark langs de Rodendijk in Zoersel is afgelopen weekend geopend. Dat lokte heel wat nieuwsgierige kopers. “Klanten uit deze regio moesten voordien voor Krëfel naar Schoten, Wilrijk, Lier of Turnhout. Door de komst van dit filiaal is hier nu geen blinde vlek meer”, aldus winkelverantwoordelijke Robin Ooms.

De vestiging in Zoersel is de 76ste Krëfel in ons land. De winkel beslaat een oppervlakte van 1.200 vierkante meter. “Je vindt er een ruim assortiment terug: televisies, klein elektro, groter witgoed, inbouw, multimedia, slimme thuistoestellen, stoelen om te gamen... Van gadgetfreaks tot hobbykoks: iedereen vindt hier zijn gading”, vertelt Donovan Mazzoni, Chief New Retail Officer van Krëfel. “We zetten ook sterk in op ervaring met onder meer multimediatafels en een beautycorner. De klanten kunnen alle producten uitvoerig testen. Zo is er een hoek waar je koffiemachines kan uitproberen. Uiteraard kunnen ze persoonlijk advies vragen aan een van onze twaalf elektrospecialisten.”

Zowel fysiek als online is Krëfel actief. “Je kan via onze webshop een bestelling plaatsen en die thuis laten leveren of ophalen in een winkel via click & collect. Al zijn er ook producten die je graag eens wil uittesten, vastnemen of meer uitleg over wil krijgen. Voor een deel van onze klanten blijft het advies in de winkel essentieel”, zegt communicatiedirecteur Frédéric Berghmans.

Eerst zien, dan kopen

Verschillende klanten in de winkel zijn niet zozeer gekomen om een koffiemachine te krijgen bij aankoop van 50 euro of voor de openingskortingen. “We komen kijken naar een radio. Die willen we toch eerst eens zien en wat meer informatie vragen alvorens te kopen”, zegt een koppel uit Zoersel. “Wij hebben een inbouwoven nodig. Niet alles moet je via internet kopen. Het is momenteel nog wat prijzen vergelijken. Intussen kijken we ook eens rond voor andere spullen. Een elektrowinkel dichtbij de deur is toch wel handig”, vertellen Marie-Louise (68) en Jan (69) uit Zoersel.

Krëfel, Rodendijk 18A in Zoersel, dinsdag-vrijdag 10-18.30u, zaterdag & zondag: 10-18u.

Volledig scherm Marie-Louise en Jan kwamen kijken voor een inbouwoven © emz

Volledig scherm De eerste tweehonderd klanten kregen een koffiemachine van Dolce Gusto bij aankoop van 50 euro © emz

