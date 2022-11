Koppel transformeert garage tot charmante wijnboetiek: “We tappen zelf ook flessen uit vaten”

ZoerselNog op zoek naar een lekker wijntje? Dan moet je voortaan zeker eens passeren bij ‘Het Wijnvatje’ van Lizi De Rore (44) en Yves Sepot (50). Het koppel heeft maar liefst 110 soorten op fles te bieden in hun gezellig winkeltje langs de Westmallebaan in Zoersel. De blikvanger vormen vier wijnvaten aan de muur, van waaruit ter plaatse flessen gebotteld en gekurkt worden.

In 2008 begon Lizi de cava ‘Casito Brut’ te verkopen ten voordele van een weeshuis in Bulgarije. “Dat deed ik elk jaar rond de kerstperiode. Al snel kreeg ik de vraag of de cava ook doorheen het jaar verkrijgbaar was. Na verloop van tijd kwam in mijn aanbod wel eens een wit of rood wijntje bij”, vertelt Lizi.

Uit Europa

Haar voorliefde voor wijn deelt Lizi met haar man Yves. “We genieten allebei wel van een wijntje. En van proeverijen. We hebben zelfs samen een cursus in wijn gevolgd”, zegt Lizi. “Daarna zijn we beginnen dromen van een eigen winkel, ook omdat mijn verkoop bleef draaien. Onze garage hebben we omgetoverd tot een wijnboetiek mét een toog.”

Het resultaat mag er zijn. De vele houttoetsen en het sfeerlicht creëren een warm gevoel. In dat decor presenteren Lizi en Yves een 110-tal wijnen uit België, Frankrijk, Italië en Spanje. “We zijn heel wat gaan proeven om tot die verscheiden selectie te komen, waarin we ook wel eens wijn uit andere Europese landen zullen opnemen. Daarbij zorgen we ook voor een grote variatie in prijzen”, aldus Lizi. “Naast wijnen bieden we eveneens bubbels. De opbrengst van de ‘Casito Brut’ blijft trouwens naar het goede doel gaan. Verder hebben we enkele sterke dranken zoals amaretto, limoncello en grappa. Je kan bovendien geschenkpakketten bij ons vinden. En mijn zelfgemaakte, volledig natuurlijke kaarsen.”

Yves Sepot en Lizi De Rore hebben 'Het Wijnvatje' geopend

Herbruikbaar

Wat ‘Het Wijnvatje’ onderscheidt van de doorsnee wijnhandel? “Aan de muur achteraan hebben we vier vaten van twintig liter hangen, waaruit we zelf flessen tappen en ter plaatse kurken. De flessen kunnen na een spoeling hier hergebruikt worden. We brengen zo ook een ecologisch verhaal.”

De vier momenteel verkrijgbare soorten hebben een originele naam met een knipoog naar het thuisdorp van de winkel gekregen: ‘Bonzoer’ (rood), ‘Zoer en Rose’ (rosé), ‘Côte d’Azoer’ (wit) en ‘Pour Touzoer’ (wit). “Momenteel zijn dat wijnen uit Frankrijk en Italië. We gaan daarin variëren”, klinkt het. Je kan ook een tap gevuld met vijf flessen uit die vaten huren voor een feestelijke gelegenheid.

Hobby

Tijdens het openingsweekend van 11 tot en met 13 november stroomde de wijn alvast rijkelijk uit de vaten. “Vrijdag was een groot succes. De reacties op ons buurtwinkeltje zijn heel positief”, zegt Lizi.

Zij is zelf nog voltijds aan de slag is in de farmaceutische sector, terwijl Yves fulltime werkt in de petrochemie. “Al voelt ‘Het Wijnvatje’ niet aan als een extra job. Het is net een fijne hobby voor ons”, lacht de gastvrouw, die laat weten dat er in aanloop van de eindejaarsperiode nog een proeverij volgt.

Het Wijnvatje, Westmallebaan 40, 2980 Zoersel. Meer informatie en evenementen volgen kan via de Facebookpagina of het Instagramaccount. Je kan zondag 13 november van 11-19 uur nog langsgaan voor een wijnproeverij op het openingsweekend. Nadien is ‘Het Wijnvatje’ steeds open op woensdagavond (18-21u) en zaterdag (11-17u). Wie op een ander moment wil passeren, kan een berichtje sturen.

Wijnvaten bij 'Het Wijnvatje'

Yves Sepot van Het Wijnvatje tapt een glaasje rode wijn uit de vaten

De bijzondere wijnvaten in Het Wijnvatje

Vanuit de wijnvaten worden flessen ter plaatse gevuld en gekurkt

Het Wijnvatje

De leuke toog van Het Wijnvatje

Naast wijn heeft 'Het Wijnvatje' ook bubbels in haar aanbod

Te huur voor feestjes: een wijntap

