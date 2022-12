Koning Filip en koningin Mathilde bezoeken Zoersel: “Dit maak je wellicht maar één keer in je leven mee”

De koning en koningin brachten in gezelschap van provinciegouverneur Cathy Berx een bezoek aan de provincie Antwerpen. Dat startte met een economisch luik in Arendonk, waar de vorsten een kijkje gingen nemen bij Ravago, een bedrijf dat actief is in de recyclage en productie van granulaten uit kunststof.

Daarna reden Filip en Mathilde richting Zoersel. Daar bezochten ze de campus van Monnikenheide-Spectrum, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze werden daar ook vergezeld van voormalig minister en staatssecretaris Wivina Demeester. Als moeder van een zoon met syndroom van Down lag zij in 1969 mee aan de basis van Monnikenheide. In kortverblijf De Vlinder sloegen Filip en Mathilde een babbeltje met een aantal mensen met een beperking, die onder meer vertelden dat ze graag aan karaoke doen.

“Naar uitgekeken”

De volgende halte vormde de bakkerij van Monnikenheide-Spectrum. Wanneer Koning Filip en Koningin Mathilde binnenkwamen, waren een vijftal cliënten als dagbesteding speculaas aan het bakken. “Dat is een echt topproduct van ons. We krijgen veel bestellingen binnen. Zeker nu, want we moeten Sinterklaas helpen de stoomboot te vullen”, zegt pedagogisch directeur Johan Vermeeren.

(Lees verder onder de video)

De koning en koningin konden het aangeboden stukje speculaas wel smaken. Zozeer zelfs dat koning Filip een tweede stukje vroeg. Het vorstenpaar ging niet met lege handen naar huis, want ze kregen een geschenkmand met speculaas en ook badzeep met een omhulsel van gerecycleerde kurk vervaardigd op Monnikenheide-Spectrum. Die werd overhandigd door de 42-jarige Teun, die verblijft in een buitenhuis van Monnikenheide-Spectrum in Oostmalle, waar hij begeleid zelfstandig woont. “Ik heb ernaar uitgekeken om Koning Filip en Koningin Mathilde eens te zien. Het is een hele beleving”, glundert hij. Het bezoek van het vorstenpaar op de campus eindigde met een stop bij woning De Korenbloem, waar iedere bewoner van de leefgroep een eigen kamer heeft.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Koning Filip en koningin Mathilde nemen de geschenkmand in ontvangst © Tessa Kraan

Cadeautjes

Niet alleen Monnikenheide-Spectrum kreeg de kans om de koning en koningin te ontmoeten, want ze zakten nog af naar het gemeentehuis. Enkele honderden fans hadden zich op het plein verzameld wanneer de vorsten omstreeks 12.45 uur arriveerden. Filip en Mathilde gingen de rijen volk op hun gemak begroeten. Ze gaven handjes, deden een babbeltje en namen de vele bloemen en cadeautjes in ontvangst. “Het was toch wel speciaal om koning Filip en koningin Mathilde te ontmoeten. Je maakt het wellicht maar één keer in je leven mee, want het gebeurt niet zo vaak dat ze naar deze kanten komen”, zegt Luna Vergauwen (23) uit Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht), die samen met haar mama Nancy De Graaf (57), nichtje Noué (1) en neefje Léon (2,5) naar het gemeentehuis kwam.

Nadien begaf het koningspaar zich naar de Kapel aan het gemeentehuis, waar provinciegouverneur Cathy Berx en Zoersels burgemeester Liesbeth Verstreken de gemeente Zoersel nog bewierookten in hun speeches. Tijdens een receptie konden de koning en koningin nog kennismaken met een kransje geëngageerde inwoners.

Bekijk hieronder meer beelden van het bezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan Zoersel.

Volledig scherm Verschillende mensen hadden cadeaus meegebracht © Tessa Kraan

Volledig scherm Koning Filip en koningin Mathilde arriveren aan het gemeentehuis © Tessa Kraan

Volledig scherm Koning Filip en koningin Mathilde arriveren op de Zoerselse campus van Monnikenheide Spectrum. Ook Wivina Demeester (links van koningin Mathilde), die mee Monnikenheide oprichten, kwam mee. © Tessa Kraan

Volledig scherm Koning Filip en koningin Mathilde op bezoek in Monnikenheide © Tessa Kraan

Volledig scherm Koning Filip en koningin Mathilde op bezoek in Monnikenheide © Tessa Kraan

Volledig scherm © Tessa Kraan

Volledig scherm © Tessa Kraan

Volledig scherm © Tessa Kraan

Volledig scherm © Tessa Kraan

Volledig scherm © Tessa Kraan

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.