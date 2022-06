Kom je uitleven op festival vol springkastelen

Zoersel/Malle/Brecht Turnen in Pairi Daiza: De Gele Flamingo laat kinderen balanceren op Wereld Yoga Dag

De Gele Flamingo heeft de Wereld Yoga Dag niet zomaar laten passeren. De webwinkel voor baby-, peuter- en kleuterartikelen heeft kinderen laten kennismaken met de balansplank ‘Wobbel’ in het Henegouws dierenpark Pairi Daiza, in samenwerking met kinderpsychologe en ‘Wobbellesgeefster’ Frauke Molen. De 156.000 volgers van het Instagram-account konden de turnsessie meedoen of volgen via een livestream.

21 juni