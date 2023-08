Kom in kasteelpark van Halle-Zoersel kijken naar animatiefilm over varkentje

IN BEELD. Organisa­tie Antilliaan­se Feesten blikt tevreden terug: “Het blijft bijzonder dit festival te organise­ren én te beleven”

De stilte is weergekeerd aan de Blauwbossen in Minderhout. De laatste campinggasten zijn stilaan vertrokken. Naar schatting meer dan 30.000 festivalgangers hebben er de voorbije dagen genoten van de vele muziekstijlen zoals salsa en reggaeton en soca, van de lekkere cocktails en donderwolkjes. De organisatie kondigt ook meteen aan dat de volgende editie plaatsvind van 8 tot 10 augustus 2024. “Het was prachtig weer. Alsof het zo moest zijn”, knipoogt Freya Verschueren.