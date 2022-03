Knip in Antwerpsedreef wordt verplaatst

Zoersel Buurtco­mité bezorgd over komst paaltjes Antwerpse­dreef: “Sluipver­keer gaat zich simpelweg verplaat­sen”

Tegen het einde van maart laat het bestuur van Zoersel wegneembare paaltjes plaatsen op de Antwerpsedreef. Deze verkeersingreep zou volgens schepen Marc De Cordt (Groen) zorgen voor de eerste sluipverkeersvrije wijk in de gemeente. Al is niet iedereen even enthousiast. “Als bewoners van een zijstraat zijn wij niet eens bevraagd. Volgens ons zal het probleem enkel verlegd worden”, zegt Eric Gebruers (57) uit de Van Der Graesenlaan, die het buurtcomité Antwerpsedreef oprichtte.

9 februari